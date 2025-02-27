Події

10:50 27.02.2025

Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

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Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

«На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами», - написав він у Facebook.

Умєров зазначив , що Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування “Схід”.

«Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави», - додав міністр.

Теги: #генштаб_зсу #гнатов_андрій

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