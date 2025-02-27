У трьох районах Київщини зафіксовані наслідки атак російських БпЛА

Російські безпілотники здійснили чергову масовану атаку Київської області, у трьох районах зафіксовані наслідки у вигляді пожеж та пошкоджень, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області", - сказано в його телеграмі.

Зокрема, у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено два приватних будинки.

В Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості.

Пожежа ліквідована.

Постраждалих серед населення немає.

Загалом, тривога тривала майже 7 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Всі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.