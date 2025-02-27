Події

06:38 27.02.2025

Літня мешканка Херсону постраждала внаслідок атаки ворожого дрону – Мрочко

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Внаслідок атаки ворожого дрону будинку у Дніпровському районі Херсону постраждала літня жінка, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"76-річна херсонка звернулась до лікарів по допомогу. Медики надалі жінці необхідну допомогу. Далі вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

За словами Мрочко, напередодні постраждала отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Ворожий дрон у Дніпровському районі атакував будинок, у якому була потерпіла, пояснив він.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/15210

Теги: #дрон #херсон #поранена

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