Літня мешканка Херсону постраждала внаслідок атаки ворожого дрону – Мрочко

Внаслідок атаки ворожого дрону будинку у Дніпровському районі Херсону постраждала літня жінка, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"76-річна херсонка звернулась до лікарів по допомогу. Медики надалі жінці необхідну допомогу. Далі вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він у телеграмі.

За словами Мрочко, напередодні постраждала отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Ворожий дрон у Дніпровському районі атакував будинок, у якому була потерпіла, пояснив він.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/15210