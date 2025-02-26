Події

19:31 26.02.2025

України немає на порядку денному російсько-американських переговорів у Туреччині

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Представники США і Росії на зустрічі в четвер у Стамбулі (Туреччина) планують обговорити питання, пов'язані з роботою посольств і консульств, "Україна не буде на порядку денному", повідомляє агентство Reuters з посиланням на речницю Держдепу Теммі Брюс (Tammy K. Bruce).

"Щоб внести ясність, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Україна не стоїть на порядку денному", - повідомила речниця електронною поштою.

Як повідомлялось, 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, присвяченій, згідно з версією США, "відновленню двосторонніх відносин", згідно з російською версією, – "інтенсифікації контактів з міжнародної проблематики та двосторонньому порядку денному".

 

Теги: #сша #переговори #рф

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