Трамп: Думаю, ми зможемо домовитися з Росією і Україною, щоб припинити вбивства людей

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому вдасться домовитися з Росією і Україною, щоб “припинити вбивства молодих російських і українських солдатів та інших людей”.

“Я думаю, дуже важливо, що ми зможемо домовитися, і що найважливіше, ми зможемо домовитися з Росією і Україною, щоб припинити вбивства людей, припинити вбивства молодих російських солдатів і молодих українських солдатів та інших людей. Ми будемо вважати це дуже важливою річчю і великим досягненням, тому що це нікуди не рухалося, поки ця адміністрація не прийшла і не поговорила з президентом Путіним”, - сказав він пі час першого засідання кабінету міністрів у середу.