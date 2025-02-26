Народжуваність у Південній Кореї у 2024р зросла вперше за дев’ять років

Коефіцієнт народжуваності (середня прогнозна кількість дітей на одну жінку) у Південній Кореї в 2024 році збільшився до 0,75 з 0,72 роком раніше, повідомило статистичне відомство країни.

Зростання відзначено вперше за дев'ять років, але показник залишається найнижчим у світі.

Для підтримки стабільного розміру населення потрібен коефіцієнт на рівні 2,1, пише Financial Times.

Торішній підйом індикатора частково пов'язаний зі зростанням кількості укладених шлюбів після пандемії, зазначає відомство. У 2024 році кількість шлюбів підвищилася на 14,9% і становила максимальні з 2019 року 222,422 тис.

"Змінилися суспільні цінності, покращилися погляди на шлюб і народження дітей", - сказав представник відомства Пак Хьон Джун, зазначивши також зростання кількості людей, яким нещодавно виповнилося 30 років, і перенесення планів у зв'язку з пандемією.

"Складно оцінити, наскільки кожен фактор сприяв зростанню кількості новонароджених, але вони самі також вплинули один на одного", - заявив представник.

Серед міст країни найнижчий коефіцієнт народжуваності зафіксовано в Сеулі - 0,58. У столиці проживає близько 20% усього населення Південної Кореї, що становить 51 млн осіб. Найвищий показник - 1,03 - у Седжоні, де розташовано багато урядових установ.

Південна Корея - світовий лідер за темпами старіння населення, пише FT.