Події

17:10 26.02.2025

Країни N8 позитивно дивляться на миротворчий контингент - Зеленський

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Країни N8 позитивно дивляться на миротворчий контингент - Зеленський

Країни північної Європи (N8) підтримують ідею введення міжнародного миротворчого контингенту для забезпечення миру в Україні, але багато чого залежить і від інших країн, зокрема США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Контингент - ми працюємо над цим. Мені подобається, що доєдналася вісімка країн, яка дивиться також вже на це з позитивом. Це Nordic-Baltic, у нас була зустріч в Києві, і я думаю, що це дуже важливо. Залежить від того, яку роль буде грати Сполучені Штати Америки в цьому всьому, залежить, я думаю, кількість країн і склад, і особовий склад, і хто чим зможе допомогти або гарантувати", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.

Він відзначив, що "це частина гарантій безпеки", і до них входять не лише питання контингенту, але і економіки, зброї, та інші.

"У нас є поки що різне бачення щодо кількості (розміру контингенту – ІФ-У), і, ну, знаєте, як з кожної з домовленостей, може бути різне бачення. Головне, що ми йшли до позитиву, до миру, до сталого справедливого миру, до результату в будь-якому випадку", - додав президент.

При цьому голова держави заявив, що "ми не віримо рускім, що вони щось мирне хочуть". "І тому саме з таких засад, що ми віримо в нашу армію, і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки, тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - резюмував Зеленський.

Теги: #зеленський #країни_n8

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