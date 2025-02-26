Зеленський повідомив, що узгоджує деталі візиту до США
Президент України Володимир Зеленський повідомив про запрошення американської сторони здійснити візит до Вашингтона, але деталі все ще узгоджуються.
"Щодо візиту, візит нам запропонували. Але я хочу отримати - офіси працюють - який формат? Коли? Там робоча є дата, те, що сказав президент США - п'ятниця. Ну офіси (президентів – ІФ-У) на зв'язку", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.
Як повідомлялося, Трамп повідомив, що Зеленський "приїде з візитом у п'ятницю" і "хотів би підписати зі мною угоду про корисні копалини".