Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

Угодою з США враховано інтереси європейської інтеграції України і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Звісно, ми говорили з нашими європейськими партнерами, зокрема під час візиту колегії Європейської комісії в Україну. Ми обговорювали і з президенткою Єврокомісії, і єврокомісарами підхід до нашої співпраці зі США. Сполучені Штати визнають пріоритет для нас європейської інтеграції. У цій угоді враховано інтереси нашої європейської інтеграції і нашу співпрацю з фінансовими організаціями – МВФ, Світовим банком", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр процитував: в документі передбачено, що "під час розробки угоди про створення Інвестиційного фонду учасники, тобто уряди США і України, мають уникати конфліктів із зобов'язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу, а також щодо її зобов'язаннь і домовленостей з міжнародними фінансовими організаціями і іншими офіційними кредиторами".

Крім того, прем'єр повідомив, що угода з США також враховує меморандум про співпрацю у галузі критичної сировини, якого було підписано в 2021 році між Україною і Євросоюзом.