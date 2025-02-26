Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

Після підписання попередньої угоди про встановлення правил та умов Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майбутню угоду про Інвестиційний фонд ми маємо розпочати розробляти спільно з урядом США негайно після підписання ось цієї попередньої угоди. Ця угода має попередній характер", - сказав вінв ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр розповів, що у середу уряд уповноважить міністрів на підписання попередньої угоди.

"В делегації будуть присутні представники уряду, які матимуть повноваження підписати цю попередню угоду", - додав Шмигаль.

З його слів, після того як президенти США і України домовляться про гарантії безпеки, і те, як сторони прив'язують попередню угоду до гарантій безпеки від Штатів для України, в присутності президентів представник уряду України підпише попередню угоду.

Далі розпочнеться робота над імплементаціїю підходів до гарантій безпеки, про які буде домовлено, і над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського Інвестиційного фонду для відбудови України.