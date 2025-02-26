Події

14:12 26.02.2025

Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

1 хв читати
Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

Після підписання попередньої угоди про встановлення правил та умов Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майбутню угоду про Інвестиційний фонд ми маємо розпочати розробляти спільно з урядом США негайно після підписання ось цієї попередньої угоди. Ця угода має попередній характер", - сказав вінв ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр розповів, що у середу уряд уповноважить міністрів на підписання попередньої угоди.

"В делегації будуть присутні представники уряду, які матимуть повноваження підписати цю попередню угоду", - додав Шмигаль.

З його слів, після того як президенти США і України домовляться про гарантії безпеки, і те, як сторони прив'язують попередню угоду до гарантій безпеки від Штатів для України, в присутності президентів представник уряду України підпише попередню угоду.

Далі розпочнеться робота над імплементаціїю підходів до гарантій безпеки, про які буде домовлено, і над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського Інвестиційного фонду для відбудови України.

Теги: #шмигаль #інвестиційний_фонд #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 26.02.2025
Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

20:31 25.02.2025
Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

18:54 25.02.2025
Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

18:28 25.02.2025
Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

18:22 25.02.2025
Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

17:24 25.02.2025
Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

12:32 25.02.2025
Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

11:34 25.02.2025
Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

19:14 24.02.2025
За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

МВФ погодився на створення двох спеціалізованих адмінсудів - окружного і апеляційного, замість Вищого адмінсуду - нардеп

Угоду про мінерали скоріш за все треба буде імплементувати - голова комітету з питань зовнішньої політики

Конституційний суд попередньо відмовив Коломойському в оскарженні норм "антиколомойського" закону

Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

У Львівській області за минулу добу зафіксували 108 займань сухої трави, на 7 осіб складено адмінпротоколи

Держмитслужба України та міжнародна асоціація REACT підписали меморандум про боротьбу з контрафактом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА