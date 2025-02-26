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13:15 26.02.2025

Стефанчук закликав міжнародних партнерів не дати РФ навіть шансу утвердити свою окупацію

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Стефанчук закликав міжнародних партнерів не дати РФ навіть шансу утвердити свою окупацію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в День спротиву російській окупації Криму і Севастополя закликав міжнародних партнерів не дати ворогу навіть шансу утвердити свою окупацію, наголосивши, що РФ намагається стерти українську ідентичність півострова.

"Окупація Криму – це не лише втрата території, а й тисячі злочинів проти людей. Це спроба стерти українську ідентичність півострова, і закрити школи, заборонити умови, знищити національну пам'ять. Але, як показує історія, окупація не триває вічно. Друзі, ми не чекаємо, працюємо на всіх напрямках: військовому, дипломатичному, санкційному», - сказав він під час звернення на Форумі «11 років війни. Точка відліку: Крим» у середу.

Стефанчук наголосив, що санкції мають посилюватися, воєнні злочинці повстати перед трибуналами, а ізоляція Росії стати повною. Водночас він підкреслив, що найважливіше – підтримка України зброєю, фінансами, дипломатією має бути незмінною.

«Я вірю: Крим буде зміненим, бо за нами правда. Бо з нами наші люди, бо з нами весь цивілізований світ. Але ця перемога залежить від суспільної думки. Тому я звертаюся до наших міжнародних партнерів: друзі, не зберігайте підтримку України. Не давайте ворогу навіть шансу утвердити свою окупацію», - закликав Стефанчук.

Він зазначив, що у 2014 році, 26 лютого, тисячі кримчан, українців, кримських татар вийшли на протест у Сімферополь.

«Вони скандували «Крим – це Україна». І це була наймасовіша демонстрація спротиву окупації. І цей спротив триває і досі. Попри репресії, тиски, арешти, кримчани продовжують боротьбу піду підпіллі, ув'язані та на полі бою», - додав голова Верховної Ради.

Окремо він згадав про Геннадія Афанасьєва, кримчанина, учасника протестів 2014 року, вʼязня, а згодом - воїна ЗСУ, який віддав життя, захищаючи Україну.

«Його життя – це символ того, що боротьба за Крим стала боротьбою за всю Україну. Він загинув у 2022 році, захищаючи державу. Росія запроторила за грати сотні кримчан за їх проукраїнську позицію», - наголосив Стефанчук.

Теги: #стефанчук #крим

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