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12:18 26.02.2025

Умєров: В російських тюрмах перебуває 221 український громадянин, 134 – кримські татари

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Умєров: В російських тюрмах перебуває 221 український громадянин, 134 – кримські татари

В російських тюрмах зараз перебуває 221 громадянин України, 134 з них – кримські татари, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у День спротиву окупації Криму.

"Усі ці 11 років кремль переслідує та кидає за ґрати кожного, хто не згоден з окупацією – кримських татар, українських активістів, журналістів. Як наслідок, сьогодні 221 громадянин України, політичні в’язні, незаконно утримуються в російських в’язницях. З них 134 — це кримські татари. Політв’язнів Криму катують, судять за сфабрикованими справами та утримують у жахливих умовах. Але ні репресії, ні тюрми не змогли зламати їхню волю – вони залишаються символами незламності Криму", - наводяться його слова в телеграм-каналі Міноборони в середу.

Міністр нагадав, що в ці дати, 11 років тому, РФ почала агресію, війну проти України — з тимчасової окупації Криму. "Кремль кинув виклик не лише Україні, а й усьому світу, перетворивши Крим на військову базу та поставивши під загрозу безпеку всього Чорного моря", - сказав Умєров.

Однак міністр зазначив, що так само 11 років тому розпочався і спротив. Українці та кримські татари першими стали на захист своєї землі, спочатку через ненасильницький опір. "26 лютого 2014 року, кримські татари та українці в Сімферополі провели масштабний мітинг в підтримку територіальній цілісності України", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна не змирилася з окупацією: боротьба продовжується на передовій, у тилу та в самому Криму. Країна пам'ятає кожного свого громадянина, який залишився на півострові, і робить усе можливе для їхнього визволення з нової "в'язниці народів".

"Сьогодні ми розуміємо, що єдина мова, яку розуміє агресор, — це мова сили. Україна змінила баланс сил у Чорному морі: наші далекобійні ракети та морські дрони щодня знищують військовий потенціал окупантів у Криму, а десятки ворожих кораблів уже лежать на дні, включно з флагманським крейсером "Москва". Крим, мій дім, – це Україна! Ми повернемо його додому", - сказав Умєров.

Теги: #кримські_татари #рф #тюрми

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