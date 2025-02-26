Події

11:56 26.02.2025

Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

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Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

Споживання електроенергії поступово знижується через відчутне потепління у кількох областях, повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 26 лютого, станом на 9:30 його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей самий час попереднього дня – у вівторок. Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах України", - зазначили в компанії.

Добовий максимум споживання 25 лютого був зафіксований увечері і був на 1,9% нижчим, ніж максимум понеділка 24 лютого.

Згідно з інформацією НЕК, через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях оператори системи розподілу (обленерго) через мережеві обмеження вимушено застосовують відключення. У цих регіонах тривають ремонтні роботи.

Як повідомило Міністерство енергетики України в середу, минулої доби енергетики відновили живлення для 48 428 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.

Теги: #споживання #електроенергія

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