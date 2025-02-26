Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Російська агресія почалася з Криму і там закінчиться, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в День спротиву окупації Криму.

«За 11 років Росія перетворила український півострів на військову базу та в'язницю: замовчувала інакомислення, пригнічувала кримських татар, забороняла Меджліс, стирала українську ідентичність. Але опір ніколи не припинявся», - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що щодня українці та кримські татари кидають виклик окупантам, ризикуючи бути заарештованими за спротив режиму.

«Російська агресія почалася з Криму і там закінчиться. Крим повернеться до складу України. Ми ніколи не відмовимося від цієї мети. Це ключовий елемент безпеки та миру в Європі», - запевнив міністр.