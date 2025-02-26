Події

11:43 26.02.2025

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

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Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Російська агресія почалася з Криму і там закінчиться, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в День спротиву окупації Криму.

«За 11 років Росія перетворила український півострів на військову базу та в'язницю: замовчувала інакомислення, пригнічувала кримських татар, забороняла Меджліс, стирала українську ідентичність. Але опір ніколи не припинявся», - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що щодня українці та кримські татари кидають виклик окупантам, ризикуючи бути заарештованими за спротив режиму.

«Російська агресія почалася з Криму і там закінчиться. Крим повернеться до складу України. Ми ніколи не відмовимося від цієї мети. Це ключовий елемент безпеки та миру в Європі», - запевнив міністр.

Теги: #крим #сибіга

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