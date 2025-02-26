Європейські країни мають розвивати власні оборонні комплекси – Боєв на зустрічі з помічником генсека НАТО

Заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з помічником генсека НАТО з політичних питань та політики безпеки Борисом Руге обговорив актуальні безпекові загрози у зв'язку з діями РФ, повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

"Наш головний фокус залишається на забезпеченні української армії. Якщо ми зупинимося і зупиниться допомога, під загрозою буде вся Європа. Тому від нас та партнерів залежить безпека континенту", – зазначив Боєв.

Заступник міністра зауважив, що європейські країни мають збільшувати фінансування сектору оборони та розвивати власні оборонні комплекси для того, щоб протидіяти наявним загрозам. Він також наголосив, що членство в НАТО важливе для України і є найкращою гарантією безпеки.