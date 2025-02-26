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09:14 26.02.2025

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

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Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Підрозділи Сил оборони збили 110 ворожих БпЛА зі 177, що атакували територію України минулої ночі, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 26 лютого 2025 року (із 19.00 25 лютого) противник атакував 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні пресслужби командування ПС.

Станом на 09.00 середи підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За даними ПС, 66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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