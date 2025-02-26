Події

07:29 26.02.2025

Одна людина загинула і дві травмовано внаслідок атаки БпЛА в Бучанському районі

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Одна людина загинула і дві травмовано внаслідок атаки БпЛА в Бучанському районі

Одна людина загинула та дві травмовано унаслідок нічної ворожої атаки БпЛА, повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник в Телеграм.

"Тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Слова співчуття родині та близьким", написав Калашник.

Пожежу, яка охопила площу 200 кв.м ліквідували.

"В іншому населеному пункті цього району дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований. Обом постраждалим надана вся необхідна медична допомога", йдеться в повідомленні начальника ОВА.

За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

 

 

Теги: #київська #жертви #обстріли

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