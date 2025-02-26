26 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1099 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1099 RUSSIAN AGRESSION

26 лютого в Україні відзначають пам’ятну дату - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

У світі - День рожевої сорочки, День термоса, Всесвітній день фісташок, Всесвітній день неквапливості.

Національне свято Держави Кувейт - День визволення (1991);

Православна церква вшановує пам'ять святого Порфирія, єпископа Газького.

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 26.02.2020 р. № 58/2020.

У цей день, у 2014 році, під Кримським парламентом був організований мітинг мирних громадян, що висловлювали протест щодо проведення сесії Верховної Ради республіки. На позачерговому зібранні повинна була обговорюватися територіальна цілісність України та переведення Криму у статус російського півострова. 26 грудня за ініціативи Меджлісу було організований мітинг проукраїнськими громадянами, які виступали проти рішення кримських депутатів.

Саме цей день увійшов в історію України як День спротиву кримськотатарського народу російській окупації. Цього дня громадяни шанують героїзм та відчайдушність мешканців Криму, котрі не побоялися протистояти проросійським окупантам.

День рожевої сорочки

День рожевої сорочки - всесвітній рух, присвячений підвищенню обізнаності про запобігання булінгу та просуванню культури доброти та інклюзії, відзначається щороку в останню середу лютого.

День термоса

День термоса, який відзначається щорічно 26 лютого, - це день, коли ми відзначаємо видатну інновацію термопляшки - продукту, який став незамінним у нашому повсякденному житті для збереження напоїв гарячими або холодними.

Пляшка-термос, торгова марка, що належить компанії Thermos LLC, бере свій початок на початку 1900-х років. Сама назва "Термос", що походить від грецького слова "Терме", що означає "гарячий", стала синонімом вакуумних колб усіх видів.

Всесвітній день фісташок

Всесвітній день фісташок відзначається 26 лютого. Це всесвітнє свято, присвячене одному з найпопулярніших і найпоживніших горіхів - фісташці.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Миколи Івановича Федюка (1885-1962), українського живописця, графіка, скульптора, педагога;

125 років від дня народження Василя Калениковича Масюка (1900-1988), українського майстра художньої кераміки;

90 років від дня народження Вацлава Сигізмундовича Мошинського (1935-2019), українського режисера, фотохудожника, педагога.

Ще цього дня:

1921 - Засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 - Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радару;

1987 - Англіканська церква дозволила жінкам бути священиками;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією;

1992 - Ходжалинська різанина;

2004 - Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду;

2014 — День спротиву окупації Криму. Цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Церковне свято:

Сьогодні День пам’яті святого Порфирія, єпископа Газького

Жив святий у місті Салоніки. Народився він у багатій та шляхетній родині. Коли подорослішав, вирушив до Єгипту та став ченцем. Потім, через п’ять років він вирушив до Єрусалиму, щоб продовжити свій паломницький шлях. Там він оселився у печері, поблизу річки Йордан. Згодом він сильно захворів, але у сні його зцілив Ісус. З батьківського спадку він почав будувати церкви та прикрашати їх. Через деякий час його призначили єпископом у місті Газа.

Іменини: Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.