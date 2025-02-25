З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 94 КАБ; 1166 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 26 штурмових дій ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21387