Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/9414

Проблемні питання з Угорщиною будуть вирішені на шляху України до ЄС, своєю чергою зі Словаччиною немає напруженості щодо членства України до Євросоюзу, заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ви запитували про напруженість у відносинах з країнами-сусідами. Я повинен сказати, що зі Словаччиною немає ніякої напруженості. Словаччина підтримує нас, підтримує наше членство в Європейському Союзі. З Угорщиною, так, у нас є певна напруженість. Але ми впроваджуємо найкраще європейське законодавство щодо національних меншин, яке є в Румунії. Беремо їхню модель як зразок”, - сказав він під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука у понеділок.

На думку прем'єра, “всі проблеми з Угорщиною будуть вирішені на нашому шляху до європейського членства”.

В цілому, як зазначив Шмигаль, Україна сподівається на відкриття шести переговорних кластерів.

“Зараз у нас є домовленість, що ми відкриємо три кластери, але нам потрібно шість”, - додав він.