У Краматорську вже 16 поранених внаслідок атаки окупантів, серед них – діти
Кількість поранених внаслідок удару окупаційної армії РФ по Краматорську (Донецька обл.) зросла до 16 людей, серед них – четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше одна людина загинула і 16 поранено — такі попередні наслідки удару по Краматорську. Серед поранених — чотири дитини 2007, 2016, 2017 і 2022 років народження", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.
Голова ОВА заначив, що, ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди, пошуково-рятувальна операція триває.
Раніше повідомлялося про одного загиблого та 14 поранених в результаті удару. Також внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.
На місці працюють всі відповідні служби.
Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.