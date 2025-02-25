Події

19:57 25.02.2025

У Краматорську вже 16 поранених внаслідок атаки окупантів, серед них – діти

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У Краматорську вже 16 поранених внаслідок атаки окупантів, серед них – діти
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Кількість поранених внаслідок удару окупаційної армії РФ по Краматорську (Донецька обл.) зросла до 16 людей, серед них – четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і 16 поранено — такі попередні наслідки удару по Краматорську. Серед поранених — чотири дитини 2007, 2016, 2017 і 2022 років народження", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Голова ОВА заначив, що, ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди, пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 14 поранених в результаті удару. Також внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.

На місці працюють всі відповідні служби.

Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.

 

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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