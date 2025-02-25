Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

Кабінет міністрів призначив Анастасію Коновалову заступником міністра освіти і науки України і Оксану Кісь головою Національного фонду досліджень України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Також Олександра Кравченка призначено заступником голови Державного агентства з управління резервами України (раніше заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), а також на нього тимчасово покладено виконання обов’язків голови Агентства.

В то й же час, Станіслава Вільчинського звільнено з посади голови Націонфонду досліджень України.