Події

18:39 25.02.2025

Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

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Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

Кабінет міністрів призначив Анастасію Коновалову заступником міністра освіти і науки України і Оксану Кісь головою Національного фонду досліджень України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Також Олександра Кравченка призначено заступником голови Державного агентства з управління резервами України (раніше заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), а також на нього тимчасово покладено виконання обов’язків голови Агентства.

В то й же час, Станіслава Вільчинського звільнено з посади голови Націонфонду досліджень України.

Теги: #кабмін #коновалова #кісь

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