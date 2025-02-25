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18:08 25.02.2025

Міноборони ініціює укладання довгострокових контрактів з українськими виробниками озброєння

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Міноборони ініціює укладання довгострокових контрактів з українськими виробниками озброєння

Міністерство оборони України провело зустріч з українськими виробниками озброєння, головною темою стало обговорення можливостей укладання трирічних контрактів, що забезпечить стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності ЗСУ, повідомляє пресслужба відомства.

«Разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки. Це та зброя, яка критично важлива для української армії для здобуття переваги на полі бою. А укладення довгострокових контрактів з її виробниками покликане забезпечити надійність постачання цієї необхідної зброї», – сказав перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони підтвердило свою позицію щодо пріоритетної підтримки вітчизняних виробників у забезпеченні армії необхідним озброєнням та технікою.

«Довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати свою роботу, залучати інвестиції та розвивати технології. Закупівельна агенція Міноборони вже уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Зокрема, за ці кошти ЗСУ отримують артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, постріли до них, бойові броньовані машини, вантажівки, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери тощо», – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Міністерство оборони вже підготувало список озброєння на основі потреб і пріоритетів, визначених Генштабом ЗСУ. Враховані необхідні критерії, зокрема виробник має пройти процедуру кодифікації, здійснювати серійне виробництво, забезпечити рівень локалізації не менше ніж на 50%.

Оборонне відомство продовжує працювати над реформою оборонних закупівель, запроваджуючи ефективні механізми взаємодії з українськими виробниками, щоб забезпечити військо всім необхідним для захисту країни.

Теги: #міноборони #озброєння

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