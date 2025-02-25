Події

17:57 25.02.2025

Умєров взяв участь у засіданні з представниками країн групи Е5, Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО

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Умєров взяв участь у засіданні з представниками країн групи Е5, Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО
Фото: https://mod.gov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров у форматі відеозв’язку взяв участь у засіданні, яке об’єднало представників країн групи Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія), Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО.

“Подякував союзникам за непохитну підтримку. Три роки тому ми стримували перші атаки російських військ за допомогою переданих союзниками протитанкових комплексів. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу завдяки танкам, літакам та артилерії, які отримуємо від наших партнерів. Нарощування військової співпраці є критично важливим. Агресор збільшує власні спроможності, що становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи”, - написав він у Facebook.

Міністр наголосив, що майбутнє європейської безпеки має бути в руках Європи. Також він окреслив ключові потреби України: Боєприпаси: додаткові кошти на закупівлю снарядів; Посилення ППО: забезпечення комплексами для захисту неба; Підготовка військових: розширення тренувальних програм, зокрема в Україні; Інвестиційні проєкти в ОПК: виробничі потужності української оборонної промисловості оцінюються у $35 млрд, але потребують фінансування.

“Наш курс на вступ до ЄС та НАТО залишається незмінним. Україні потрібні конкретні та надійні гарантії безпеки, і підтримка союзників відіграє ключову роль на цьому шляху. Спільними зусиллями зробимо Європу безпечнішою”, - наголосив міністр.

Теги: #умєров #міноборони

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