ДБР викрило на хабарництві в.о. міського голови та депутата міської ради на Рівненщини

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Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на хабарництві та затримало в.о. міського голови та депутата міської ради одного з міст Рівненщини.

"За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.", - повідомляє ДБР в Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, в.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП "Ліси України".

"Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній виконувачу обов’язків міського голови. За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях", - йдеться в повідомленні.

В ДБР інформують, що 24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи.

Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.