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16:49 25.02.2025

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

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Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої привітав його з нещодавнім призначенням.

"Також обговорили використання заморожених російських активів і скоординували наші подальші контакти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив на важливості непохитності бельгійської підтримки і подякував за готовність продовжити допомогу.

"Глобальна ситуація вимагає скоординованих дій і швидкого реагування. Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України: важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює Росія", - зауважив Зеленський.

Теги: #бельгія #телефонна_розмова #зеленський

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