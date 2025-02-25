Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої привітав його з нещодавнім призначенням.

"Також обговорили використання заморожених російських активів і скоординували наші подальші контакти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив на важливості непохитності бельгійської підтримки і подякував за готовність продовжити допомогу.

"Глобальна ситуація вимагає скоординованих дій і швидкого реагування. Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України: важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює Росія", - зауважив Зеленський.