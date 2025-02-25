Події

14:55 25.02.2025

Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

1 хв читати
Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав під час війни, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

Як написав Железняк у Телеграм, закон (№12378) про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану з пропозиціями глави держави в цілому підтримали 267 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану 15 січня. Згідно картки законопроєкту, президент повернув документ у парламент 30 січня зі своїми пропозиціями. Президент не погоджується із редакцією нових частин ст. 2 та 7 закону, оскільки вони не можуть бути предметом регулювання відповідного закону, а тому потребують виключення. Згідно з цими статтями, в період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть направлятися до інших держав, а президент України приймає рішення про таке направлення, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії. Зеленський обгрунтував свої пропозиції тим, що дані положення регулюють Конституція та інші закони.

Теги: #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 25.02.2025
Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

14:31 24.02.2025
Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

18:27 10.02.2025
Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

12:48 04.02.2025
Розпочалась 13 сесія Верховної Ради - нардеп

Розпочалась 13 сесія Верховної Ради - нардеп

14:02 14.01.2025
Рада планує відкрити роботу комітетів - нардеп

Рада планує відкрити роботу комітетів - нардеп

18:26 13.01.2025
У ВР зареєстровано законопроєкт про Національний день молитви

У ВР зареєстровано законопроєкт про Національний день молитви

14:27 08.01.2025
Рада викликала Шмигаля до парламенту на 10 січня щодо тем оборони, економіки та енергетики

Рада викликала Шмигаля до парламенту на 10 січня щодо тем оборони, економіки та енергетики

17:20 06.01.2025
Зеленський за п'ять років роботи нинішньої ВР 46 разів ветував закони, тільки один раз нардепи подолали вето – "Чесно"

Зеленський за п'ять років роботи нинішньої ВР 46 разів ветував закони, тільки один раз нардепи подолали вето – "Чесно"

11:06 03.01.2025
Лише 0,6% електронних петицій до Верховної Ради набрали необхідну кількість голосів за час дії сервісу

Лише 0,6% електронних петицій до Верховної Ради набрали необхідну кількість голосів за час дії сервісу

13:51 02.01.2025
ВР пропонують розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення

ВР пропонують розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

Недбалість директора КП спричинила дві масштабні пожежі на Одещині – Офіс генпрокурора

Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Третя штурмова Білецького анонсувала Платформу реформ для масштабування кращого досвіду

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА