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14:23 25.02.2025

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

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Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Після дострокового припинення повноважень народного депутата Ірини Кормишкіної в Верховну Раду може зайти 148-й номер виборчого списку партії “Слуга народу” кандидат у депутати Інна Свириба.

Згідно з інформацією на сайті Руху “Чесно”, на момент позачергових виборів у Верховну Раду у 2019 р. Свириба була тимчасово безробітна. Раніше вона працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну (Київ). До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України. Має вищу освіту. Закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Вона також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Шупіка в Києві за спеціальністю “лікар-гематолог”. Народилась 24 липня 1967 р. у Тернополі.

Згідно з сайтом Верховної Ради, після припинення повноважень Кормишкіної кількість народних депутатів у парламенті складатиме 400.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні достроково припинила повноваження народного депутата Кормишкіної у зв’язку з її особистою заявою.

Теги: #інна_свириба #верховна_рада #кормишкіна

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