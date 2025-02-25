Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Після дострокового припинення повноважень народного депутата Ірини Кормишкіної в Верховну Раду може зайти 148-й номер виборчого списку партії “Слуга народу” кандидат у депутати Інна Свириба.

Згідно з інформацією на сайті Руху “Чесно”, на момент позачергових виборів у Верховну Раду у 2019 р. Свириба була тимчасово безробітна. Раніше вона працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну (Київ). До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України. Має вищу освіту. Закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Вона також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Шупіка в Києві за спеціальністю “лікар-гематолог”. Народилась 24 липня 1967 р. у Тернополі.

Згідно з сайтом Верховної Ради, після припинення повноважень Кормишкіної кількість народних депутатів у парламенті складатиме 400.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні достроково припинила повноваження народного депутата Кормишкіної у зв’язку з її особистою заявою.