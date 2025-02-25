Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Кормишкіної (фракція “Слуга народу”), повідомив член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

“Рада підтримала припинення повноважень депутатки Кормишкіної”, - написав Гончаренко у Телеграм.

За його словами, на постанову №13040 проголосовали 246 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Повноваження нардепа Кормишкіної достроково припинено у зв’язку з її особистою заявою.

Як повідомлялося, 16 жовтня 2024 року НАБУ і САП повідомили Кормишкіній , яка раніше мала прізвище Аллахвердієва, про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі. У такий спосіб нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн.