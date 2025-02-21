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17:41 21.02.2025

Нардеп Кормишкіна написала заяву про складання депутатських повноважень - спікерка фракції

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Нардеп Кормишкіна написала заяву про складання депутатських повноважень - спікерка фракції

Народна депутатка  Ірина Кормишкіна написала  заяву про дострокове складання депутатських повноважень, повідомила спікерка фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«Так, Кормишкіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень», - сказала Палійчук агентству «Інтерфакс-Україна» у пʼятницю.

Згідно регламенту Верховної Ради, регламентний комітет розгляне заяву нардепа,  після чого вона буде поставлена на голосування на пленарному засіданні парламенту.

Теги: #заява #кормишкіна

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