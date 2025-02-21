Нардеп Кормишкіна написала заяву про складання депутатських повноважень - спікерка фракції
Народна депутатка Ірина Кормишкіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень, повідомила спікерка фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.
«Так, Кормишкіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень», - сказала Палійчук агентству «Інтерфакс-Україна» у пʼятницю.
Згідно регламенту Верховної Ради, регламентний комітет розгляне заяву нардепа, після чого вона буде поставлена на голосування на пленарному засіданні парламенту.