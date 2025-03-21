Інтерфакс-Україна

Події

13:51 21.03.2025

Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний строк за незаконне збагачення по затвердженій угоді про визнання винуватості

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Ексдепутатка Кормишкіна отримала умовний строк за незаконне збагачення по затвердженій угоді про визнання винуватості

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки України за незаконне збагачення – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

"21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і колишнім народним депутатом та її чоловіком – ексдепутатом облради", - повідомляє САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

"Вироком суду колишньому народному депутату призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки", - інформують в прокуратурі.

В САП зазначають, що її чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.

Разом із тим, як наголошується в повідомленні, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Також, згідно з рішенням суду, колишній нардеп зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення шляхом подачі скарги до Апеляційної палати ВАКС.

У повідомленні САП не вказано ім'я колишньої депутатки. За інформацію джерела в правоохоронних органах, йдеться про Ірину Кормишкіну (попереднє прізвище – Аллахвердієва).

Теги: #умовний_строк #вакс #кормишкіна

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