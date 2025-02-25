Події

12:18 25.02.2025

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

2 хв читати
Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Міністерство оборони України створило державне підприємство "Цифрова Армія", основною задачею якого є стратегічний розвиток цифрових спроможностей Сил оборони України за рахунок кооперації з приватним сектором та співпраці з міжнародними інституціями у сфері цифрових військових інновацій.

"За минулий рік військо значно цифровізувалося. Але нам необхідно рухатися ще швидше та шукати нові можливості. Саме тому ми створили "Цифрову Армію", яка допоможе ефективно взаємодіяти із приватним сектором в Україні та за кордоном, державними агенціями по всьому світу, а також дасть вихід нашим продуктам на міжнародний ринок", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє пресслужба міністерства.

Відзначається, що завдяки "Цифровій Армії" проєкти від військових частин, як-от Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором як України, так і країн-союзників. Це своєю чергою дасть технічним військовим розробникам впевненість і додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Крім того, ДП дозволить подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони. Також це можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди ДП "Цифрова Армія".

Продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, які потрібні не тільки для асиметричної переваги над ворогом, а й для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

Директор держпідприємства "Цифрова Армія" Ірина Кваскова розповіла, що воно має стати платформою, яка об'єднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки "Резерв+" та "Армія+", але й бойові системи та оборонні інновації.

"ДП "Цифрова Армія" стане містком між державою та приватним сектором. Це допоможе істотно прискорити впровадження інновацій, які можуть значно підвищити ефективність роботи бойових підрозділів. Плануємо залучати у свою команду найкращих цивільних та військових фахівців. Крім того, ми бачимо великий інтерес з боку міжнародних партнерів до унікального бойового досвіду та дійсно інноваційних цифрових продуктів у сфері оборони. У свою чергу, це означає високий потенціал для України загалом та ДП "Цифрова Армія", зокрема, на міжнародному ринку оборонних технологій", – наголосила Кваскова.

Теги: #цифрові_послуги #міноборони #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 24.02.2025
До центрів рекрутингу звернулося понад 42 тис. осіб, 21% з яких – жінки

До центрів рекрутингу звернулося понад 42 тис. осіб, 21% з яких – жінки

16:15 23.02.2025
Структура ЗСУ зміниться, складатиметься з корпусів - Сирський

Структура ЗСУ зміниться, складатиметься з корпусів - Сирський

12:21 22.02.2025
Заступник міністра оборони Боєв обговорив з американськими аналітиками обороноздатність України

Заступник міністра оборони Боєв обговорив з американськими аналітиками обороноздатність України

10:14 22.02.2025
Про відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Про відкриття офісу 4-го Центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних Сил України

12:02 21.02.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

14:10 20.02.2025
Міноборони кодифікувало гексодрон-логіст з шістьма двигунами

Міноборони кодифікувало гексодрон-логіст з шістьма двигунами

14:01 19.02.2025
ЗСУ знищили місце дислокації окупантів під Чумацьким Запорізької області

ЗСУ знищили місце дислокації окупантів під Чумацьким Запорізької області

13:52 19.02.2025
Залужний: Лише ЗСУ були, є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України

Залужний: Лише ЗСУ були, є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України

11:11 18.02.2025
Литва виділить майже 200 млн євро на військову інфраструктуру для спільного використання з контингентами НАТО у 2025р

Литва виділить майже 200 млн євро на військову інфраструктуру для спільного використання з контингентами НАТО у 2025р

20:29 15.02.2025
Рустем Умєров обговорив механізми підтримки України з міністеркою оборони Люксембургу – Міноборони

Рустем Умєров обговорив механізми підтримки України з міністеркою оборони Люксембургу – Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

ОСТАННЄ

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули дві людини, ще дві постраждали - Прокудін

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА