Події

10:03 25.02.2025

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

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Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Перемир'я між Україною та РФ може бути укладене уже в найближчі тижні, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

"Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною. Спочатку нам потрібне перемир'я. Я думаю, що це може бути завершено найближчими тижнями", - сказав Макрон в інтерв'ю Fox News після зустрічі з Дональдом Трампом.

"Якщо його не поважатимуть, це буде найкращим доказом того, що Росія налаштована несерйозно", - додав він.

Макрон також закликав США проявити солідарність з європейцями, якщо бойові дії в Україні припиняться. Він сказав, що спілкувався з 30 європейськими лідерами та їхніми союзниками, багато з яких, за його словами, були готові до угоди.

"Якби на нас напали, давайте на секунду уявімо, що Росія могла б порушити цей договір. Що станеться? Це послання солідарності від Сполучених Штатів є необхідним, – підкреслив Макрон.

Незважаючи на постійні розбіжності по суті, Макрон заявив, що він "переконаний, що існує рішення" з Дональдом Трампом для припинення війни в Україні.

 

Теги: #перемиря #угода #макрон

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