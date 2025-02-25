Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне закликала Європу “нарощувати військові м'язи” і займати сильну позицію, щоб бути гарантією безпеки для інших

"Ми повинні нарощувати військові м'язи, і ми маємо говорити в унісон. Зараз не час для паніки. Не забуваймо, що Україна вже три роки бореться з росією, а Європа - найбагатший і найстабільніший регіон у світі. Ми не інвестували пропорційно у власну оборону, і якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, ми повинні займати сильну позицію", - сказала вона під час спеціальної зустрічі YES у Києві "Три роки - Час Перемагати", організованій Фондом Віктора Пінчука.

Шакалієне наголосила, що Європа повинна і далі підтримувати Україну, зокрема купувати в Україні для України, розвивати спільні проєкти; надавати зброю; зняти будь-які обмеження та заборони на використання цієї зброї.

"По-друге, нам потрібно зміцнювати себе, розширюючи оборонний та військовий потенціал. По-третє, потрібно забезпечити, щоб трансатлантичний зв'язок працював, і, по-четверте, перестати нехтувати міжнародними принципами та правом кожної нації самостійно обирати той оборонний альянс, частиною якого вона хоче бути", - зазначила вона.

Водночас вона наголосила на необхідності фінансування власної оборонної промисловості і фінансування української оборонної промисловості, яка "може стати справді великим світовим гравцем завдяки своїм технологіям, розробленим на полі бою, справді мотивованим інженерам, винятковому потенціалу, який дуже швидко зростає".