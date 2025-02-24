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23:55 24.02.2025

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

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Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном оборонну та фінансову підтримку України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави подякував Канаді за значний внесок у безпеку України та за фінансову допомогу. Володимир Зеленський також відзначив важливість підтримки закупівлі продукції українського ОПК", - сказано в повідомленні.

Президент розповів про актуальні потреби України, зокрема в посиленні ППО.

Зеленський подякував Трюдо за незмінну підтримку України. "Особливо – за лідерство. Ми дуже вдячні канадцям за підтримку. І ми вдячні за військову, гуманітарну підтримку. Ви справді багато зробили", – сказав Зеленський.

Як зазначається, головна тема зустрічі – надійні гарантії безпеки для України, включно з членством в НАТО. Президент наголосив на дотриманні принципу "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи". "Європа має бути представлена за столом переговорів для досягнення справедливого та сталого миру", - сказано в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі обговорили консолідацію міжнародних зусиль для підтримки України в межах канадського головування в "Групі семи".

Між тим, сторони обговорили продовження санкційної політики проти РФ, зокрема про посилення обмежень щодо тіньового флоту та нафтового сектору.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-iz-premyer-ministrom-kanadi-oboronnu-ta-96333

Теги: #трюдо #канада #зеленський

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