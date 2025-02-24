Події

22:45 24.02.2025

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності зупинити війну в Україні, будь то це припинення вогню або прямий перехід до угоди.

"І ми зараз працюємо над угодами. І, зокрема, головне – зупинити війну, чи то це припинення вогню, чи пряма угода. Я хотів би перейти безпосередньо до домовленості, але припинення вогню завжди відбуватиметься трохи швидше. І щодня ви рятуєте тисячі чи принаймні сотні, але в деяких випадках тисячі життів. Тому ми хочемо побачити, чи зможемо ми зробити це дуже швидко", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі.

Трамп привытав зусилля Саудівської Аравії, де нещодавно проходила зустріч між США та РФ, зазнчивши, що “вони хочуть, щоб це закінчилося, і вони роблять усе можливе, щоб переконатися, що це закінчиться”.

"Я думаю, що Росія теж. Я розмовляв з президентом Путіним, і мої люди постійно мають справу з ним і з його людьми. І вони хочуть щось робити", - зазначив Трамп.

За його словами, один із перших дзвінків, який він зробив після інавгурації був Путіну.

Теги: #війна #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:03 24.02.2025
Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

22:23 24.02.2025
США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

22:17 24.02.2025
Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

21:18 24.02.2025
Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

20:47 24.02.2025
Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

20:45 24.02.2025
Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

09:19 24.02.2025
За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Київ вітає ухвалення резолюції ГА ООН "Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА