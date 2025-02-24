Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності зупинити війну в Україні, будь то це припинення вогню або прямий перехід до угоди.

"І ми зараз працюємо над угодами. І, зокрема, головне – зупинити війну, чи то це припинення вогню, чи пряма угода. Я хотів би перейти безпосередньо до домовленості, але припинення вогню завжди відбуватиметься трохи швидше. І щодня ви рятуєте тисячі чи принаймні сотні, але в деяких випадках тисячі життів. Тому ми хочемо побачити, чи зможемо ми зробити це дуже швидко", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі.

Трамп привытав зусилля Саудівської Аравії, де нещодавно проходила зустріч між США та РФ, зазнчивши, що “вони хочуть, щоб це закінчилося, і вони роблять усе можливе, щоб переконатися, що це закінчиться”.

"Я думаю, що Росія теж. Я розмовляв з президентом Путіним, і мої люди постійно мають справу з ним і з його людьми. І вони хочуть щось робити", - зазначив Трамп.

За його словами, один із перших дзвінків, який він зробив після інавгурації був Путіну.