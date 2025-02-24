Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

США та Франція розділяють думку, що витрати і тягар забезпечення миру повинні нести країни Європи, і що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України, заявив президент США Дональд Трамп.

"Я також радий, що президент Макрон погоджується з тим, що витрати і тягар забезпечення миру повинні нести країни Європи, а не лише Сполучені Штати, і що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України, що вони і хочуть зробити. Це дуже великий крок, це те, що має відбутися протягом наступних кількох тижнів", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі.