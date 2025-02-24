У Слов'янську внаслідок ворожих ударів загинула одна особа, двоє дістали поранення – оновлені дані

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За оновленими даними, у Слов'янську (Донецька обл.) в результаті двох ворожих ударів загинула одна цивільна особа, дві дістали поранення, у Краматорську також є один поранений, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені. Росіяни завдали двох ударів по місту, влучили у крамницю і адмінбудівлю. Пошкоджено 14 приватних будинків, 8 нежитлових приміщень і 5 автівок", - написав він у телеграм у понеділок.

За його даними, росіяни також обстрілюють Краматорськ: "там поранено 1 людину".