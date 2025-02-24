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18:18 24.02.2025

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

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Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

Україні потрібно продовжувати працювати над посиленням власного захисту, одночасно розглядаючи можливості дипломатичного завершення війни, незважаючи на висунуті РФ ультиматуми, сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви російської сторони про те, що "бойові дії припиняться лише за результату, який влаштує Росію".

"Це ж не перший ультиматум РФ. Я, якщо чесно, навіть не чув. Ті самі слова ми чуємо кожного тижня. Нічого нового немає. Треба робити своє. Треба посилювати себе. Посилювати розуміння, що ми можемо зробити в Європі. Збільшувати виробництво. Посилювати нашу армію. Домовлятися з партнерами, безумовно. Це без Росії. Домовлятися з партнером про гарантію безпеки для України. І бути готовими до всього", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з іноземними лідерами до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві у понеділок.

Він також підкреслив, що не потрібно відкидати можливості, які можуть з'явитися на дипломатичному треці.

"Але не порушуючи Конституції нашої держави. І не порушуючи інтересів українців і всіх європейців. І тому про це можна дуже багато і довго говорити. Незважаючи на те, які ультимати звучатимуть з російської території, давайте робити своє. Мені здається, поки у нас є такі сильні партнери, ми не на одинці проти них. Я думаю, у нас все вийде", - вказав Зеленський.

Теги: #зеленський

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