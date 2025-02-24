Наусєда: членство України в ЄС до 2030 року – амбітна, але реалістична мета

Президент Литви Гітанас Наусєда наголосив, що Україна показує значні результати у підготовці до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і підкреслив, що вважає 2030 рік реалістичним терміном вступу.

"Ви знаєте, тут питання політичних зобов'язань. Якщо ми говоримо про членство в НАТО, то тут ми розуміємо, що не все знаходиться в наших руках. Тут рішення залежить від рішень інших союзників. Але членство України в Європейському Союзі, воно в руках членів Європейського Союзу і, звичайно, в руках України. І українці зараз роблять неперевершену роботу, навіть за таких дуже складних обставин. Тож я дійсно сподіваюся, що це реалістична дата. Амбітна, але реалістична", - заявив Наусєда на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Як повідомлялося, у своєму виступі на засіданні "Підтримуй Україну" в понеділок Наусєда запропонував надати членство Україні в Європейському союзі з 1 січня 2030 року, а відкриття переговорів розпочати протягом кількох тижнів.