Інтерфакс-Україна
Події
18:41 11.08.2025

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Президент Литви Гітанас Наусєда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Висловив рішучу підтримку Литвою територіальної цілісності України. Справедливий, стійкий мир вимагає від Росії згоди на безумовне припинення вогню та відшкодування збитків", - написав Наусєда у соцмережі Х у понеділок.

Окрім того, Литва вітає прогрес України у напрямку інтеграції до ЄС та підтримує членство Євросоюзу до 2030 року.

