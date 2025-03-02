Події

17:23 02.03.2025

Наусєда: США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями

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Наусєда: США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями

США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, безпека східного флангу НАТО є пріоритетом, вважає президент Литви Гітанас Наусєда.

"Провів важливу дискусію з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами", - написав він у соціальній мережі Х у неділю та виклав свої висновки за підсумками розмови.

"Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку; США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом; Європейське примушення до миру - можливий елемент гарантій безпеки для України", - написав він.

Теги: #наусєда #сша

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