Зеленський закликав Трампа зустрітися якнайшвидше для визначення гарантій миру та безпеки в Україні

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Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зустрітися найближчим часом, щоб домовитися про гарантії миру та безпеки для України.

"Нам потрібно якнайшвидше зустрітися, щоб визначити умови гарантій миру та безпеки", - сказав Зеленський під час виступу на саміті "Великої сімки" (G7) в понеділок, у якому взяв участь Трамп.

За його словами, "наші команди вже продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні".

"Для нашого народу, для життя загалом, так важливо, щоб американська підтримка, американська допомога залишалася. І справді, я вірю, що ми можемо бути настільки ж ефективними в забезпеченні реальних гарантій миру. Але для цього потрібні як мінімум усі, хто постраждав від цієї війни – це вся Європа, Америка і, звичайно, Україна. Путін найслабший, коли ми об’єднані і найсильніші. Так має виглядати стіл переговорів, і я сподіваюся, що ми досягнемо його якомога швидше – не через помилки, а через добру волю", - сказав Зеленський.