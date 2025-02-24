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17:04 24.02.2025

Обмеження е/е для промспоживачів повертаються після вихідних і на вівторок заплановані в цілому на півдоби – "Укренерго"

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Обмеження е/е для промспоживачів повертаються після вихідних і на вівторок заплановані в цілому на півдоби – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу в цілому 12 годин: з 05 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.

"Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 08:00 та 15:00 до 24:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в Facebook.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Вона зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

На вихідні та понеділок НЕК не повідомляла про будь-які обмеження.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

Теги: #укренерго #електроенергія

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