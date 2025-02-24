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16:48 24.02.2025

Данія передала вже 12 літаків F-16, решта буде в Україні цього року - міністр оборони

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Данія передала вже 12 літаків F-16, решта буде в Україні цього року - міністр оборони

Данія вже передала Україні 12 з 19 обіцяних літаків F-16, решту буде доставлено цього року, повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

"Для мене велика честь, що Данія змогла забов’язатися передати 19 літаків F-16. 12 із них доставлено. І решта також буде у небі України цього року", - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організований Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

Міністр нагадав про тривалі дискусії, що передували рішенню про передачу літаків, і зазначив, що разом з Нідерландами Данія змогла це зробити.

"І ми маємо зробити ще більше. Думаю, Європа має активізуватися. Зв’язок між Україною та Європою дуже, дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал", - зазначив Поульсен.

За його словами, Європа прагне зробити більше. Він запевнив у широкій підтримці українців з боку Данії.

Теги: #данія #f_16 #поульсен

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