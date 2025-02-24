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14:44 24.02.2025

РФ за три роки завдала понад 30 ударів по енергосистемі та окупувала 18 ГВт генерації - Галущенко

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РФ за три роки завдала понад 30 ударів по енергосистемі та окупувала 18 ГВт генерації - Галущенко

За три роки повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 30 масованих комплексних атак по об’єктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.

"Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі", - написав міністр енергетики України Герман Галущенко в Facebook у понеділок.

Окрім того, за його словами, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня, РФ також здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи.

Як зазначив міністр, ворогом за три роки окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

"Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та попри нестримне бажання росії знищити нашу інфраструктуру українська енергосистема залишається цілісною і функціонує. І в нас є світло, у нас є тепло", - наголосив Галущенко.

Україна наразі продовжує інтегруватися до європейських енергетичних ринків: ухвалено REMIT, триває розвиток інтерконекторів, здійснено сертифікацію відповідно до європейських правил оператора газових сховищ АТ "Укртрансгаз", а в лютому 2025 року між Україною та Європейським Союзом відбулося перше трубопровідне постачання біометану.

Як заявила в понеділок у Києві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, енергетичні ринки України та Молдови будуть інтегровані до європейського ринку до кінця 2026 року.

Теги: #галущенко #енергетика

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