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14:31 24.02.2025

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

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Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії в Україні (№13039).

Як повідомляє кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» , за постанову про підтримку демократії в Україні проголосовали всього 218 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку документа - ІФ-У) на пленарному засіданні парламенту у понеділок.

Автори проекту документа, який  оприлюднено на сайті Верховної Ради, пропонували парламенту заявити, що вибори президента України будуть оголошені після забезпечення сталого і справедливого миру.

Як пояснив на брифінгу після засідання Верховної Ради голова парламентського комітету з питань зовнішньої политики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу»), «нічого катастрофічного не сталося у зв'язку з тим, що цей проект не набрав голосів». 

За його словами, «навіть ті, хто не підтримав, вони, і опозиція в тому числі, вони чітко визнають легітимність і парламенту, легітимність президента». Він також нагадав, що ця  легітимність неодноразово підтверджувалась у міжнародних документах.

У проект постанови (№13039), зокрема, йшлося про те, що “ введений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України», і що «Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів», а «в умовах дії правового режиму воєнного стану» «президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України».

Теги: #постанова #верховна_рада

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