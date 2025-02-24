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14:29 24.02.2025

ЄС заборонив транзакції з шістьма аеропортами РФ, портами Астрахані, Махачкали, Усть-Луги, Приморська, Новоросійська

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ЄС заборонив транзакції з шістьма аеропортами РФ, портами Астрахані, Махачкали, Усть-Луги, Приморська, Новоросійська

Євросоюз у рамках 16 пакета санкцій проти Росії впроваджує заборону на транзакції з низкою російських аеропортів, морських і річкових портів.

Згідно із заявою Єврокомісії, під відповідні санкції підпали московські аеропорти "Внуково" і "Жуковський", чотири регіональні аеропорти (Єкатеринбурга, Пермі, Пскова та "Бегішево" в Татарстані), а також порти Каспійського басейну Астрахань та Махачкала, порти Усть-Луга та Приморськ на Балтиці та порт Новоросійськ на Чорному морі.

"ЄС забороняє будь-які транзакції з визначеними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для постачань у Росію безпілотників, ракет і пов'язаних із ними технологій, або використовуються для обходу граничних цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, експлуатація яких становить високий ризик для судноплавства", - ідеться в заяві.

Крім того, новий пакет санкцій ЄС посилює обмеження в секторі автоперевезень. Перевезення вантажів територією країн ЄС транспортом російських автоперевізників було заборонено ще 2023 року. Тепер обмеження також розширено на перевезення, зокрема транзитні, які здійснюють європейські оператори, в яких бенефіціаром 25% частки або більше є російська фізична або юридична особа. Забороняються також будь-які зміни в структурі капіталу автоперевізників, які призведуть до збільшення частки російських бенефіціарів вище 25%.

У рамках нового пакета санкцій ЄС також вніс до списків 74 танкери, що не належать країнам ЄС.

Теги: #санкції #єс

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