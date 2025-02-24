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14:21 24.02.2025

Кличко: Є можливість частково зняти обмеження руху Південним мостом

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Кличко: Є можливість частково зняти обмеження руху Південним мостом

Мер Києва Віталій Кличко в понеділок заявив, що після консультацій з військовими, є попередні домовленості частково зняти обмеження руху Південним мостом, а саме – дозволити рух транспорту з лівого берега на правий.

"Після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості", – дописав Кличко у Телеграмі.

Він зазначив, що ще потрібні "додаткові рішення" військових, з якими тривають консультації, після цього буде потрібне рішення Ради оборони міста.

Раніше повідомлялось, що голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що після консультацій с військовими на засідання Ради оброни Києва буде винесено питання про послаблення обмежень руху автомобілів по Південному мосту.

Теги: #південний_міст #кличко

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