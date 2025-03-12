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11:36 12.03.2025

Рух транспорту Південним мостом у Києві з лівого на правий берег відкрито - Кличко

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Рух транспорту Південним мостом у Києві з лівого на правий берег відкрито - Кличко

Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег, рух з правого на лівий берег поки залишиться закритим, частково буде знято обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег", - сказав Кличко, якого цитує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у телеграм у середу.

Кличко зазначив, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

За його словами, також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься: Північним мостом; Мостом Метро; Мостом ім. Є. О. Патона; Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги); Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги); Південним мостом – з лівого на правий берег.

Теги: #дозвіл #південний_міст #рух

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